Циничное убийство Канады и новый дуэт доминаторов мирового хоккея. Итоги чемпионата мира без России

Концовка у турнира неудачная, но были и хорошие моменты.

Циничное убийство сборной Канады в третьем периоде со стороны шведской бригады арбитров неожиданно подарило нудному финалу яркую концовку. «Кленовым» нельзя отказать в характере — во второй раз на турнире они ликвидировали дефицит в две шайбы в концовке основного времени. Но в овертайме финны снова использовали не самое очевидное большинство. Послевкусие от турнира осталось отвратительное.

Тянуть за уши хозяев — плохое дело, как к этому ни относись. Логичное завершение чемпионата мира, которого по политическим причинам лишили сборных России и Белоруссии.

Соревнование без одной из лучших сборных мира по умолчанию не может быть полноценным, какими бы причинами ни объяснялось это решение. Легко представить, насколько выросли значимость и популярность турнира, окажись там сборная России во главе с Овечкиным, Капризовым, Сорокиным и Орловым.

Это теория. Всегда важнее экономическая практика. О полученных выгодах лучше всего должны рассказать глава ИИХФ Люк Тардиф и бывший вице-президент этой организации финн Калерво Куммола, который плохо скрывает свои антипатии ко всему российскому. Подозреваю, что особо хвастать им нечем, хотя выход в финал домашней команды всегда оценивается положительно применительно к бизнес-процессам. Однако провальная посещаемость матчей группы А, в которой должна была играть российская сборная, очевидна. И это в столице Финляндии — страны, которую принято считать хоккейной.

Форвард сборной Финляндии Сакари Манниннен празднует победный гол в оветайме. Фото AFP

Мир шайбы и клюшки слишком мал, чтобы безболезненно пережить отсутствие России на протяжении долгого срока. Даже сейчас ИИХФ не собирается изолировать ее надолго и ставит условием возвращения изменение внешнеполитической обстановки вокруг Украины.

«По спортивному принципу сборная России входит в элитную группу чемпионата мира, — сказал вице-президент международной федерации чех Петр Бржиза в интервью Hockej.cz. — Если мы переведем российскую команду куда-нибудь, то обесценим чемпионат мира. И столкнемся с обвинениями в дискриминации. Если мы перейдем эту черту, то начнутся дебаты, что должно быть, а чего не должно быть в ИИХФ».

Адекватный взгляд на действующее положение дел воспринимается почти как неожиданность.

Чемпионат мира без России не оказался провалом, если говорить о спортивной составляющей в целом. Финско-канадский финал третий турнир подряд — это не только упрек остальным претендентам, а реальная оценка текущего положения дел в мировом хоккее. Сейчас настало время заслуженного доминирования двух стран.

Очевидно, что финны и канадцы успешны за счет четкой игровой системы, отработанной на всех уровнях, и не так зависимы от звезд. Разве в 2019-м (Финляндия) и 2021-м (Канада) в составах победителей были фигуры высочайшего уровня? Тогда как россиянам и шведам, для того чтобы рассчитывать на золотые медали, надо ждать Бобровского, Малкина, Зибанежада, Бэкстрема и других. Как избавиться от звездной зависимости — вопрос на миллион.

Хоккеисты сборной Финляндии празднуют заброшенную шайбу. Фото AFP

Остаться без участия в нынешнем празднике как минимум огорчительно. Интересных игр с захватывающим сюжетом было ничуть не меньше, чем в прошлые годы. Фантастическая развязка в четвертьфинале Швеция — Канада стала одним из самых ярких эпизодов в новейшей истории чемпионатов мира. Драма, обида, радость и разочарование — все это присутствовало в большом количестве даже в матчах с участием сборных Великобритании и Австрии.

Залезть в скорлупу и совсем принижать значение турнира будет огромной стратегической ошибкой для хоккейной России. Подобные высказывания — не лучшая позиция даже для российских депутатов и политиков, которые хотят заработать на этом какие-то очки. Что уж говорить про хоккейных функционеров, тренеров и экспертов. Отдельные фразы в исполнении последних ассоциируются с пещерной дремучестью, а не с просветлением разума.

Рано или поздно Россия обязательно вернется на международную сцену. Крайне желательно быть максимально готовыми к новым тенденциям. Популистские разговоры вместо анализа причин доминирования финнов и канадцев — худшее, что может быть прямо сейчас. И в советские времена всегда смотрели на Запад, пытаясь позаимствовать лучшее и проверить себя в деле против самого сильного соперника. Реально продвигает индустрию вперед формат «наши против ненаших». Остается надеяться, что Россию амнистируют в обозримом будущем, а варка в собственном соку в текущем моменте лишь вынужденная необходимость.