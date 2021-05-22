Один из ведущих легионеров КХЛ бросил играть в плей-офф. По ходу решающей серии он договорился с другим клубом

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Сборная России с победы начала свое выступление на чемпионате мира. Наша команда обыграла чешских хоккеистов со счетом 4:3 и получила нечто большее, чем три очка. Сбито напряжение, вызванное ожиданием старта, повержен соперник, который совсем недавно доминировал на этапе Евротура, а мы теперь спокойно можем работать и готовиться к четвертьфиналу.

Без проблем не обошлось. Самая большая — потеря нападающего Константина Окулова. Игрок первого звена получил повреждение, судя по сказанному Валерием Брагиным, мы, вероятно, потеряли хоккеиста до конца чемпионата мира. Больше всего волновались за вратаря. И пусть Александр Самонов пропустил три шайбы, вопросы к нему есть только по одной. Чтобы нейтрализовать выход один на один, иногда требуется не только мастерство, но и удача. А в третьей шайбе было два рикошета. Самонов сыграл очень даже неплохо, опять же напомним, что ему пришлось нелегко, так как из каждого утюга кричали о проблемах с голкиперами. Не понравилось и то, что у нас возникали сложности после ошибок опытных защитников из НХЛ, от которых ждали другого хоккея. Но сделаем скидку на адаптацию к европейскому стилю, да и парни выбились из ритма.

Очень понравилось, что команда была уверена в своих силах, не паниковала даже в самые напряженные моменты, а обстреливала ворота чехов при каждой возможности. Прекрасно вписался в команду Александр Барабанов. Лишний раз убеждаешься, что все его проблемы были от агента, подписавшего хоккеиста в неправильный клуб. Впечатлен действиями связки Каменев — Швец-Роговой. И даже не потому, что они забили в меньшинстве (хотя это здорово). Их тоже заочно критиковали до турнира (особенно Артема), а парни доказали, что чуть ли не лучшие в команде. Но сегодня уже матч против Великобритании. Надо просто выиграть.

Назначение

«Витязь» стал предпоследним клубом КХЛ, где назначили главного тренера, остался лишь «Куньлунь». Подмосковная команда, которая еще неделю назад не подавала признаков жизни, в последние пару дней проявила себя. Подписано сразу три легионера, назначен человек, который поведет команду в сезон. Не изменили и своему принципу давать шанс тем, кто не слишком известен. У Юрия Бабенко нет опыта самостоятельной работы, но он уже давно к ней готов. Долгое время работал в молодежной сборной, помогая Валерию Брагину, в прошлом сезоне трудился в «Динамо», стараясь хоть немного смягчить порядки Владимира Крикунова, правда, без особого успеха. Считалось, что Бабенко может возглавить молодежку, но поменялась концепция, и туда поставили Игоря Ларионова. А про Бабенко разные хоккеисты сборной говорили только хорошее, мол, и объясняет неплохо, и идеи отличные. Бабенко исповедует умный и современный стиль, он и в первом интервью сразу заявил, что у него есть идеи, которые он хочет воплотить в жизнь. Уверен, что при нем «Витязь» будет смотреться зрелищно, пусть даже подбор игроков там будет не топ-уровня.

Контракт

«Автомобилист» и Стефан Да Коста подождали до приличия конца мая и объявили о двухлетнем соглашении. О том, что стороны договорились, было известно еще в начале апреля. Француз провалил серию против «Авангарда», он откровенно берег себя в матчах за «Ак Барс» и был выведен из состава на решающий матч. И все равно даже на заключительной пресс-конференции генеральный менеджер Рафик Якубов и главный тренер Дмитрий Квартальнов не верили, что французский форвард подписал контракт с другим клубом, связывая новости с какими-то интригами вокруг их клуба.

Но не было никаких интриг. Легионеры тут никому ничего не должны, работают на свой карман, и плевали они на клубные интересы. Вопрос тут в другом — зачем это нужно «Автомобилисту»? Теперь мы уже точно убедились, что Стефан из игроков, которые могут прилично сыграть в регулярном чемпионате, но в плей-офф превращаются в ватные палочки — очень и очень ненадежный предмет, если вы хотите что-то построить на их основе. Руководство клуба напоминает ребенка, который услышал поговорку про грабли, но не понимает ее смысл и экспериментирует — наступает, а вдруг пронесет. Не убеждает, что в решающих матчах Да Коста становился незаметным в «Ак Барсе», «Локомотиве», «Автомобилисте», а также подводил в нужные моменты в расцвете своей карьеры за ЦСКА. Но ему все равно дают контракт и собираются заплатить 150 миллионов рублей за два года. Странные люди.