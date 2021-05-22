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Один из ведущих легионеров КХЛ бросил играть в плей-офф. По ходу решающей серии он договорился с другим клубом

Алексей Шевченко
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сегодня, 13:00
Стефан Да Коста. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стефан Да Коста. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Обзор дня Алексея Шевченко.
21&nbsp;мая. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Чехия&nbsp;&mdash; 4:3. Антона Бурдасова поздравляют с&nbsp;первой шайбой на&nbsp;ЧМ.Эта сборная готова работать и биться. Но ей нужны Гусев, Капризов и вратарь из НХЛ

Победа

Сборная России с победы начала свое выступление на чемпионате мира. Наша команда обыграла чешских хоккеистов со счетом 4:3 и получила нечто большее, чем три очка. Сбито напряжение, вызванное ожиданием старта, повержен соперник, который совсем недавно доминировал на этапе Евротура, а мы теперь спокойно можем работать и готовиться к четвертьфиналу.

Без проблем не обошлось. Самая большая — потеря нападающего Константина Окулова. Игрок первого звена получил повреждение, судя по сказанному Валерием Брагиным, мы, вероятно, потеряли хоккеиста до конца чемпионата мира. Больше всего волновались за вратаря. И пусть Александр Самонов пропустил три шайбы, вопросы к нему есть только по одной. Чтобы нейтрализовать выход один на один, иногда требуется не только мастерство, но и удача. А в третьей шайбе было два рикошета. Самонов сыграл очень даже неплохо, опять же напомним, что ему пришлось нелегко, так как из каждого утюга кричали о проблемах с голкиперами. Не понравилось и то, что у нас возникали сложности после ошибок опытных защитников из НХЛ, от которых ждали другого хоккея. Но сделаем скидку на адаптацию к европейскому стилю, да и парни выбились из ритма.

Очень понравилось, что команда была уверена в своих силах, не паниковала даже в самые напряженные моменты, а обстреливала ворота чехов при каждой возможности. Прекрасно вписался в команду Александр Барабанов. Лишний раз убеждаешься, что все его проблемы были от агента, подписавшего хоккеиста в неправильный клуб. Впечатлен действиями связки Каменев — Швец-Роговой. И даже не потому, что они забили в меньшинстве (хотя это здорово). Их тоже заочно критиковали до турнира (особенно Артема), а парни доказали, что чуть ли не лучшие в команде. Но сегодня уже матч против Великобритании. Надо просто выиграть.

Альберт Яруллин, Стефан Да&nbsp;Коста и&nbsp;Андрей Педан.Таблица переходов КХЛ: игроки продолжают покидать «Ак Барс»

Назначение

«Витязь» стал предпоследним клубом КХЛ, где назначили главного тренера, остался лишь «Куньлунь». Подмосковная команда, которая еще неделю назад не подавала признаков жизни, в последние пару дней проявила себя. Подписано сразу три легионера, назначен человек, который поведет команду в сезон. Не изменили и своему принципу давать шанс тем, кто не слишком известен. У Юрия Бабенко нет опыта самостоятельной работы, но он уже давно к ней готов. Долгое время работал в молодежной сборной, помогая Валерию Брагину, в прошлом сезоне трудился в «Динамо», стараясь хоть немного смягчить порядки Владимира Крикунова, правда, без особого успеха. Считалось, что Бабенко может возглавить молодежку, но поменялась концепция, и туда поставили Игоря Ларионова. А про Бабенко разные хоккеисты сборной говорили только хорошее, мол, и объясняет неплохо, и идеи отличные. Бабенко исповедует умный и современный стиль, он и в первом интервью сразу заявил, что у него есть идеи, которые он хочет воплотить в жизнь. Уверен, что при нем «Витязь» будет смотреться зрелищно, пусть даже подбор игроков там будет не топ-уровня.

Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Даррен Диц.Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 95 самых дорогих хоккеистов лиги

Контракт

«Автомобилист» и Стефан Да Коста подождали до приличия конца мая и объявили о двухлетнем соглашении. О том, что стороны договорились, было известно еще в начале апреля. Француз провалил серию против «Авангарда», он откровенно берег себя в матчах за «Ак Барс» и был выведен из состава на решающий матч. И все равно даже на заключительной пресс-конференции генеральный менеджер Рафик Якубов и главный тренер Дмитрий Квартальнов не верили, что французский форвард подписал контракт с другим клубом, связывая новости с какими-то интригами вокруг их клуба.

Но не было никаких интриг. Легионеры тут никому ничего не должны, работают на свой карман, и плевали они на клубные интересы. Вопрос тут в другом — зачем это нужно «Автомобилисту»? Теперь мы уже точно убедились, что Стефан из игроков, которые могут прилично сыграть в регулярном чемпионате, но в плей-офф превращаются в ватные палочки — очень и очень ненадежный предмет, если вы хотите что-то построить на их основе. Руководство клуба напоминает ребенка, который услышал поговорку про грабли, но не понимает ее смысл и экспериментирует — наступает, а вдруг пронесет. Не убеждает, что в решающих матчах Да Коста становился незаметным в «Ак Барсе», «Локомотиве», «Автомобилисте», а также подводил в нужные моменты в расцвете своей карьеры за ЦСКА. Но ему все равно дают контракт и собираются заплатить 150 миллионов рублей за два года. Странные люди.

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