Россия перед Швецией: что нужно, чтобы попасть в плей-офф? А чтобы занять первое место в группе? Главные расклады

Разбираем ситуацию в группе А чемпионата мира.

После матча Чехия — Дания (2:1 Б) турнирное положение в группе А чемпионата мира выглядит так:

Таблица в группе А



Швейцария — 12 очков (6 матчей)

Россия — 12 (5)

Словакия — 12 (6)

Чехия — 10 (6)

Швеция — 9 (6)

Дания — 8 (7)

Великобритания, Белоруссия — 4 (6)

Оставшиеся матчи в группе



31 мая: Россия — Швеция;

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

Как России попасть в плей-офф

Напомним, что пока сборная России не обеспечила себе место в плей-офф. Существует расклад, при котором команда Валерия Брагина займет пятое место:

— россияне проиграют в основное время и Швеции, и Белоруссии — и наберут 12 очков;

— швейцарцы наберут хотя бы очко в матче с Великобританией — и у них будет 13 баллов;

— Чехия победит Словакию в основное время — и наберет 13 очков;

— Швеция, победив Россию в основное время, с 12 очками обойдет россиян благодаря успеху в личной встрече;

— Словакия и в случае поражения от Чехии с 12 баллами будет выше нашей команды — тоже из-за победы в очном матче.

Чтобы не смотреть на результаты других игр, нашей сборной надо набрать хотя бы очко в двух матчах. Тогда мы окажемся недостижимы для шведов и точно попадем в четверку.

Как России занять первое место

При этом у России есть хорошие шансы занять первое место в группе. Реальных расклада два:

— Первый — россияне набирают в оставшихся матчах четыре (или более) очка, и тогда никакая другая сборная не сможет опередить нашу.

— Второй — россияне набирают в оставшихся матчах три очка. При этом, скорее всего, 15 баллов будет и у Швейцарии (сенсация в их игре с Британией очень маловероятна). При равенстве очков команда Валерия Брагина будет выше благодаря победе в очной встрече. Однако если три очка также наберут и словаки в матче с Чехией, то при равенстве трех сборных россияне останутся вторыми. Ключевыми показателями будут число баллов внутри тройки (по 3), а далее разность шайб (у Швейцарии — «плюс 4», у России — «плюс 1», у Словакии — «минус 5»).

Что у других сборных

Очевидно, что в плей-офф попадут швейцарцы, скорее всего, пятая путевка из группы А будет разыгрываться между Словакией, Чехией или Швецией. При этом скандинавов сегодня в матче с Россией устроит только победа. Если это будет успех в овертайме/по буллитам, то в четвертьфинал точно попадут словаки, а «Тре Крунур» для попадания туда также будет нужно поражение Чехии от Словакии в основное время.

Если шведы наберут сегодня три очка, то в случае завтрашних побед России над Белоруссией и Швейцарии над Великобританией скандинавам также нужно будет поражение Чехии от Словакии (любое). В противном случае они займут пятое место.

Россия — Швеция: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч