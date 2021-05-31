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Третьяк предложил наказать шведов. Они не так слабы, как кажется, но выигрывать надо

Михаил Зислис
Михаил Зислис
Обозреватель
Сегодня, 12:15
Игрок сборной Швеции. Фото IIHF
Игрок сборной Швеции. Фото IIHF
Теги:
России достаточно набрать одно очко, чтобы оформить выход в плей-офф.
Сборная России.Стал известен расклад, при котором Россия займет первое место в группе на чемпионате мира

Президент ФХР Владислав Третьяк в воскресенье позволил себе лишнего и сделал удивительно резкое для своего легендарного статуса заявление. «Надо шведов тоже наказывать, чтобы они не попали никуда», — сказал ветеран в интервью РИА. В хоккейном мире, тем более среди уважаемых всеми людей, принято вести себя дипломатично и выбирать выражения. Однако удивительный характер нынешнего турнира, когда сборные Швеции и Канады вполне могут не выйти даже в плей-офф, ломает устоявшиеся традиции. Шанс лишить одного из привычных фаворитов места в плей-офф выпадает нечасто. Наверное, поэтому Третьяк так и завелся.

Даже победа в основное время над россиянами ничего не гарантирует «Тре Крунур». Очень реален расклад, при котором чехи и словаки скатают устраивающую их ничью в основное время в последний игровой день группового этапа. Пока не потерян последний шанс, надо драться до последнего. Шведы с превеликим трудом выцарапали в волевом стиле три очка у сборной Словакии в воскресенье. Предстоящий матч для них будет иметь решающее значение, поэтому для российской команды он станет тестом самого высокого уровня. Ей самой необходимо набрать хотя бы одно очко, чтобы выйти в плей-офф. Понятно, что, на худой конец, впереди еще будут немотивированные белорусы. Но еще больше укрепить свою психологическую уверенность, дать возможность быстро влиться в команду Тарасенко и Орлову, наиграть новые сочетания, стать первым в группе А и, конечно, воплотить в жизнь пожелание Третьяка — отличные цели для вечера понедельника.

Публикация от Хоккей России (@russiahockey)

29&nbsp;мая. Рига. Швейцария&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:4. В&nbsp;третьем периоде Сергей Толчинский отдал голевую передачу, сидя на&nbsp;льду, и&nbsp;забросил две шайбы.Толчинский проводит сезон мечты, но мог не доехать до сборной. Перед стартом ЧМ он перенес тяжелейшую ангину

Валерий Брагин никогда не стеснялся делать перестановки в звеньях, если что-то не работало. Сочетания, несколько неожиданно опубликованные в соцсетях ФХР за день до игры, совсем не догма. Возможно, их будут менять уже по ходу матча. Появление Тарасенко в третьем звене — это скорее попытка проверить его вместе со старым знакомым Бурдасовым и единственным центрфорвардом с претензией на креативность в лице Морозова. К плей-офф все может измениться. Разве что шансы тех, кто сядет в запас, вернуться в состав будут минимальны. Шалунов провалил свои матчи по необъяснимой причине, а Дронов проигрывает конкурентам в опыте.

Сборная Швеции в Риге оставляет неоднозначное впечатление, контрастно сочетая в себе лучшие и худшие стороны своего игрового стиля. Идеальным вышел только матч с швейцарцами, в котором все получалось с самого начала. В остальном «Тре Крунур» болела фирменными недугами. Главный тренер Юхан Гарпенлев не выглядит человеком, способным завести свою команду и выжать из нее максимум. Две волевые победы над Британией и Словакии сложно занести в актив как нечто выдающееся.

Уровень команды с Туманного Альбиона не очень высок. Словаки куда крепче и доставили массу проблем. Хорошо, что вратарь Рейдеборн выдал шикарную игру и оставил свою команду в деле. Без него оставшиеся встречи для шведов превратились бы в «товарняки» с повышенной нагрузкой. Расписывать достоинства голкипера в невероятных тонах было бы перебором. Нынешний сезон в КХЛ он заканчивал вторым вратарем «Ак Барса».

Из полевых игроков выделяется разве что форвард «Баффало» Олофссон, который любит много бросать, особенно в большинстве. Чувствительна потеря молодого защитника Лундквиста, набравшего пять очков в трех матчах и получившего травму в матче с Швейцарией. Заменивший его в ударной бригаде большинства опытный Томмернес не столь мобилен и креативен. Хотя защитник несколько сезонов очень здорово играет в швейцарском «Серветте». Самое главное, что удачные действия отдельных хоккеистов не меняют ситуацию в целом. Шведскую команду нельзя назвать слабой. Но для того, чтобы нагулять аппетит перед большими делами и оправдать ожидания Третьяка, победа для сборной России должна быть необходимым шагом на пути к золоту.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры