Сборные России и Швеции встречаются в группе чемпионата мира-2021 в понедельник, 31 мая.

Смотреть матч в прямом эфире вы можете на этой странице. Трансляция предоставлена Первым каналом.

Начало матча Россия — Швеция — 20.15 (время московское).

Главные события и статистика игры доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч ЧМ-2021 Россия — Швеция и другие встречи группы A принимает Олимпийский центр в Риге (Латвия).

Сборная России на предварительном этапе ранее сыграла с Чехией (4:3 21 мая), Великобританией (7:1 22 мая), Словакией (1:3 24 мая), Данией (3:0 26 мая) и Швейцарией (4:1 29 мая).

Швеция в Риге встретилась с Данией (3:4 22 мая), Белоруссией (0:1 23 мая), Швейцарией (7:0 25 мая), Чехией (2:4 27 мая), Великобританией (4:1 28 мая) и Словакией (3:1 30 мая).

Перед игровым днем 31 мая в группе A лидируют три команды: у Швейцарии, России и Словакии — по 12 очков, при этом команда Валерия Брагина провела на одну встречу меньше (5 против 6 у соперников). У Швеции — 9 очков после 6 игр, команда продолжает борьбу за попадание в плей-офф.

Россияне гарантируют себе выход в четвертьфинал, если наберут хотя бы одно очко (дважды не проиграют в основное время) во встречах со Швецией и Белоруссией (1 июня).

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте.

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