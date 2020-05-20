«Знаю русских и их умение все делать быстро». Фазель прокомментировал слух, что Швейцария заберет у России чемпионат мира

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал информацию финских СМИ о возможном переносе чемпионата мира-2023 из России в Швейцарию.

— Вы уже в курсе, что финская газета Iltalehti написала о желании Швейцарии забрать у России право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге из-за задержки со строительством новой арены?

— По состоянию на сегодняшний день этого нет. Швейцарская федерация занимается тем, что после отмены ЧМ-2020 готовит заявку на проведение турнира в 2026 году. До этой даты уже все расписано. В 2021 — Белоруссия и Латвия, в 2022 — Финляндия, в 2023 — Россия, в 2024 — Чехия, в 2025 — Швеция. На мой взгляд, обсуждать возможный перенос какого-то турнира в другую страну слишком рано.

— А если арена не будет готова?

— Это уже другой вопрос. Но я знаю русских и их умение все делать быстро. Помните Олимпиаду в Сочи, когда в один момент уже никто не верил, что удастся возвести какие-то сооружения в срок? В итоге все было сделано вовремя. Прежде, чем что-то решать, надо сначала тщательно обсудить данный вопрос. Более ясной ситуация станет через два-три месяца. Надо посмотреть, как продвинется строительство арены и насколько серьезен интерес к турниру.

— То есть, сейчас заявление финских коллег это не просто спекуляция?

— В сложившихся обстоятельствах может произойти что угодно. Но пока наш план относительно чемпионатов мира до 2025 года остается прежним.

— Вы поддерживаете регулярные контакты с представителями ФХР?

— Сейчас надо решать более важные вопросы, чем задумываться о проведении ЧМ-2023. Роман Ротенберг читает финскую прессу, поэтому он сам меня набрал и спросил о том, что происходит. Не знаю, не знаю (по-русски). (Михаил Зислис)

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