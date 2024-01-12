Журова назвала абсурдом подозрения Израиля в причастности России к отстранению: «Они сами себе это надумали»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что в Израиле заподозрили Россию в причастности к отстранению израильской сборной от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Об этом сообщило немецкое издание Bild.

«Это полный абсурд. Просто чтобы разжечь конфликт на почве спорта с Израилем. Какое влияние мы можем оказывать в нынешней ситуации? Ясно, что сейчас никто никого не слушает из России. Если бы слушали, мы бы, наверное, сами уже были допущены. Какое влияние Россия сейчас может оказать на мировой хоккей? Они сами себе это надумали», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

ИИХФ объявила об отстранении сборной Израиля от международных соревнований в четверг, 11 января.