Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 10:24

Валуев о подозрении Израиля в причастности России к отстранению: «Не было бы россиян в составе совета, обвинили бы других»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что в Израиле заподозрили Россию в причастности к отстранению израильской сборной от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Об этом сообщило немецкое издание Bild.

«Никакой подтверждающей или опровергающей информации на тему участия россиян в принятии этого решения не обладаю. Обвинения — лишь создание прецедента обсуждения данного вопроса. Он не нравится израильтянам по принципиальным соображениям. Не было бы россиян в составе совета, обвинили бы других. Или снова Россию. К примеру, по предположению ее аффилированного участия», — сказал Валуев «СЭ».

ИИХФ объявила об отстранении сборной Израиля от международных соревнований в четверг, 11 января.

Сборную Израиля отстранили от&nbsp;международного хоккея. Израиль отстранили от международного хоккея. Видимо, все из-за потенциального матча с ОАЭ

2
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Победительница ЧМ по блицу Гунина рассказала о жизни с диагнозом «волчанка»
Серена Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде
МИД Ирана заявил об усилении нестабильности в Йемене из-за ударов по хуситам
ВВС США рассказали об итогах удара по йеменским хуситам
Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен
Кардиолог перечислила симптомы возникновения тромбов
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Bild: Израиль подозревает Россию в отстранении сборной от турниров под эгидой ИИХФ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости