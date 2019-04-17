Йокихарью, Ланкинен и Ламмикко вызваны в сборную Финляндии для подготовки к ЧМ-2019

Три игрока, представляющие клубы НХЛ и АХЛ, вызваны в сборную Финляндии для подготовки к чемпионату мира-2019 в Словакии, сообщает Leijonat. Турнир пройдет в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

В сборную Финляндии вызваны защитник "Чикаго" Хенри Йокихарью, голкипер "Рокфорд Айсхогс" Кевин Ланкинен и форварды "Флориды" Юхо Ламмикко.

В текущем сезоне Йокихарью провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 12 (0+12) очков, Ланкинен принял участие в 19 встречах в АХЛ, Ламмикко провел 40 матчей в НХЛ, заработав 6 (0+6) очков.

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