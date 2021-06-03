Чемпион мира и серебряный призер Олимпиады в составе сборной России Алексей Яшин поделился ожиданиями от матча национальной команды против Канады в четвертьфинале чемпионата мира-2021.

«Будем сегодня все вместе болеть за нашу команду. Надеюсь, что все получится. По составу и по именам сборная России сильнее. У канадцев групповой этап сложился не очень. Матчи Россия — Канада всегда очень интересные. Счет в матче? Не хочу делать прогнозы. Надеюсь, что мы просто победим. Считаю, что наша команда более мастеровитая, у нас больше звезд. Все должно быть хорошо», — сказал Яшин «СЭ».

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 по московскому времени.

(Артем Бухаев)