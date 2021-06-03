Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Россия — Канада: прогноз «СЭ» на суперматч 1/4 ЧМ по хоккею

09:15
Хоккеисты сборной России. Фото Reuters
Хоккеисты сборной России. Фото Reuters
Теги:

3 июня сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Начало — в 20:15 мск. «СЭ» уже подготовил прогноз на матч. Сделать ставку на эту встречу можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей во фрибетах!

Наша сборная набрала 17 очков в группе А и заняла первое место. В последнем туре Россия Беларусь со счетом 6:0.

Канадцы вышли в плей-офф с четвертого места в группе В. В прошлом матче они по буллитам проиграли Финляндии (2:3), но пробились в 1/4 благодаря победе немцев над Латвией (2:1).

Россия считается фаворитом матча. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает на ее победу коэффициент 1.78, на канадцев — 3.70, на ничью — 4.50.

У России — лучшая атака на турнире. Команда Валерия Брагина в среднем забивает по четыре шайбы за матч.

Канадцы не слишком уверенно играют в обороне. Без учета встречи со слабой Италией «кленовые листья» пропускают почти по три шайбы за игру.

Сборная России по ходу турнира усилилась нападающим «Сент-Луиса» Владимиром Тарасенко. Вернулся в состав травмированный в начале ЧМ Михаил Григоренко.

Учитывая эти факторы, прогноз «СЭ» — индивидуальный тотал России больше 2.5 с приличным коэффициентом 1.60.

Делайте ставки на матч Россия — Канада с бонусом для новых игроков — возьмите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 30048
Все опросы
Россия — Канада: кто победит в четвертьфинале ЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Николишин высказался о матче ЧМ-2021 Россия — Канада
Диетолог рассказала о правильном питании без подсчета калорий
Астролог рассказала о денежных днях для стрижки в июне
Дети с АК-47 и дробовиком устроили получасовую перестрелку с полицией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры