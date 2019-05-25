Яшин назвал обидным поражение России от Финляндии в полуфинале ЧМ-2019

Известный нападающий, чемпион мира, призер Олимпийских игр Алексей Яшин поделился мнением от матча России с Финляндией (0:1) в 1/2 финала чемпионата мира.

- Поражение очень обидное, - сказал Яшин. - Финны здорово отработали, а их вратарь молодец. Конечно, уровень мастерства у российской сборной на порядок выше, игроки и штаб на этом чемпионате сделали все возможное для победы, но игра сложилась так, как сложилась. Наши ребята отдали все силы, команда отличная, но другое дело, что игра не получилась.

- Тяжело после таких поражений играть за третье место?

- Повторюсь, очень обидное поражение, конечно. Сейчас самое главное – собраться психологически, нужно завтра играть, продолжать бороться – медали этого чемпионата обязательно нужно выигрывать. (Евгений Белоусов)

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