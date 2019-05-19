Вячеслав Быков: "Мальчиками для битья" сборная Швейцарии уже давно не является"

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков, долгое время игравший, работавший и проживающий в Швейцарии, поделился с "СЭ" своим мнением о предстоящем сопернике нашей сборной на чемпионате мира.

- Сборную Швейцарию не стоит опасаться или бояться, ее стоит уважать, как и любого другого соперника. – считает Быков. - У швейцарцев хорошо сбалансированная команда, надежная вратарская линия, есть опытные игроки в обороне, в атаке ряд хоккеистов имеют опыт выступления в НХЛ, кто-то занимает лидирующие позиции в местных клубах.

"Мальчиками для битья" сборная Швейцарии уже давно не является. Матч, думаю, будет интересным. Наши ребята – безусловные фавориты, это вне всяких сомнений. Соперники теперь идут у сборной России по нарастающей – сегодня Латвия, завтра - Швейцария, затем – Швеция. Хорошая возможность для набора оборотов. (Евгений Белоусов)

Сборная России занимает 1-е место в группе B, имея в активе 15 очков после 5 матчей. Швейцария с 12 баллами располагается на 3-й строчке.

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