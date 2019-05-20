Вячеслав Быков: "Главное – не дать шведам психологического преимущества"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал "СЭ" о значимости заключительного матча российской команды на групповом этапе чемпионата мира против Швеции. Россияне одержали шесть побед в шести стартовых играх, встреча со шведами состоится 21 мая.

– Самое главное не дать психологического преимущества команде Швеции, – считает Быков. – Матч со шведами будет последней репетицией перед плей-офф. Видно, что ребята играют с огромным желанием, стараются, пытаются улучшить взаимопонимание между собой, чтобы уже действовать, что называется, на автоматизме. Отлично выглядит тройка, где играют Гусев и Кучеров. Чувствуется, что они раньше много играли вместе – у них как раз все на автоматизме. Матч со шведами позволит понять тренерскому штабу, в каких компонентах необходимо усилить игру. Конечно же, необходимо, играть дисциплинированно. Немного подчистить игру в тактическом плане, а в физическом – ребята находятся в оптимальном состоянии. (Евгений Белоусов)

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