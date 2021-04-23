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Журова — об отказе Панарина участвовать на ЧМ: «У нас много хороших игроков, незаменимых нет»

14:31
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала возможное неучастие нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в чемпионате мира в Латвии.

«Во-первых, это дело каждого спортсмена. Во-вторых, мы не можем знать его контрактных условий. В них могут быть нюансы, которые не может оглашать ни он, ни Федерация. Возможно, его клуб выставил какие-то определенные требования к ФХР. Это не будет оглашаться. Некоторые видят в его отказе политическую подоплёку, потому что он нелестно отзывался о России. Может быть, в его понимании, это одна из причин отказа», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова оценила состав сборной России на ЧМ без участия Панарина.

«У нас много хороших игроков, незаменимых нет. Конечно, всегда хочется усилить сборную еще одним хорошим спортсменом. Но будет кто-то другой. Возможно, привлекут молодых популярных игроков. Они более амбициозные и хотят проявить себя. Это шанс. У нас в спорте скамейка запасных всегда есть. Один отказался — другой заходит с радостью и желанием доказать, что его не зря включили. Потенциально, для кого-то это проход на ЧМ-2021», — поделилась Журова с «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что российский хоккеист и форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин намерен отказаться от участия в чемпионате мира по хоккею в Латвии.

(Вероника Ротенберг)

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