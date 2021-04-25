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Третьяк надеется, что российские хоккеисты из НХЛ смогут приехать на чемпионат мира в Риге

09:00
Владислав Третьяк. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Третьяк. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, как будет комплектоваться сборная Россия на чемпионате мира по хоккею в Риге.

«Все зависит от решения НХЛ, пустят ли они своих хоккеистов. Также они продлили регулярный чемпионат до 16 мая. Раньше планировалось, что он закончится 9 мая, и был шанс, что кто-то из игроков сможет раньше приехать. Но сейчас IIHF было принято решение, что дозаявить будет можно шесть игроков.

Также заявка команды была расширена с 25 до 28 игроков. Однако все еще очень много неясностей. Но известно, что игроки должны будут пройти пятидневный карантин. Как я уже говорил, все будет зависеть от НХЛ. Мы надеемся, что все-таки кто-то приедет», - приводит слова Третьяка ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/11235965

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