Чемпионат мира
|
Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Белоруссия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Великобритания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|США
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0-0
|0
Владислав Третьяк: «ЧМ-2023 по хоккею согласно утвержденной заявке состоится в Санкт-Петербурге»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заверил, что чемпионат мира 2023 года в России пройдет согласно утвержденной заявке в Санкт-Петербурге. Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель во время визита в Екатеринбург допустил возможность проведения в этом городе соревнования уровня чемпионата мира.
— Мы приветствуем тот факт, что в российских регионах появляются новые арены, отвечающие мировым стандартам, — цитирует Третьяка ТАСС. — Отмечу, что на конгрессе международной федерации в Братиславе именно Санкт-Петербург был выбран в качестве места проведения мирового первенства 2023 года. Подготовка, в том числе строительство новой арены на 20 тыс. зрителей, уже идет полным ходом.
Что касается Екатеринбурга, то надеюсь, заявка для проведения очередных международных хоккейных турниров не заставит себя долго ждать, и в уральской столице будет проведен международный турнир под эгидой ИИХФ. Подчеркну, что Россия готова проводить соревнования самого высокого ранга — многие регионы располагают всей необходимой для этого инфраструктурой.
Сборная России по хоккею: результаты матчей, состав, новости и материалы