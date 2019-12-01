Владислав Третьяк: «ЧМ-2023 по хоккею согласно утвержденной заявке состоится в Санкт-Петербурге»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заверил, что чемпионат мира 2023 года в России пройдет согласно утвержденной заявке в Санкт-Петербурге. Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель во время визита в Екатеринбург допустил возможность проведения в этом городе соревнования уровня чемпионата мира.

— Мы приветствуем тот факт, что в российских регионах появляются новые арены, отвечающие мировым стандартам, — цитирует Третьяка ТАСС. — Отмечу, что на конгрессе международной федерации в Братиславе именно Санкт-Петербург был выбран в качестве места проведения мирового первенства 2023 года. Подготовка, в том числе строительство новой арены на 20 тыс. зрителей, уже идет полным ходом.

Что касается Екатеринбурга, то надеюсь, заявка для проведения очередных международных хоккейных турниров не заставит себя долго ждать, и в уральской столице будет проведен международный турнир под эгидой ИИХФ. Подчеркну, что Россия готова проводить соревнования самого высокого ранга — многие регионы располагают всей необходимой для этого инфраструктурой.

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