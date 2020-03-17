Чемпионат мира
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Группа A
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|очки
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|Белоруссия
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|Великобритания
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|3.
|Германия
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|4.
|Дания
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|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
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|0-0
|0
|6.
|Словакия
|0
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|0-0
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|+/-
|очки
|1.
|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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|4.
|Норвегия
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|Россия
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|6.
|США
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|7.
|Финляндия
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|Швейцария
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Вице-президент ИИХФ заявил, что ЧМ-2020 будет отменен
Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола заявил, что организация отменит проведение чемпионата мира-2020 в Швейцарии. Пока Международная федерация хоккея не выступила с официальным заявлением и просто сообщила, что будет и дальше отслеживать ситуацию с распространением коронавируса.
— Мы ждем решения швейцарских властей. Но можно быть уверенными: этой весной чемпионата мира не будет, — приводит слова функционера Iltalehti.
Матчи чемпионата мира запланированы в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.
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