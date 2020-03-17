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Чемпионат мира

Вице-президент ИИХФ заявил, что ЧМ-2020 будет отменен

20:01
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Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола заявил, что организация отменит проведение чемпионата мира-2020 в Швейцарии. Пока Международная федерация хоккея не выступила с официальным заявлением и просто сообщила, что будет и дальше отслеживать ситуацию с распространением коронавируса.

— Мы ждем решения швейцарских властей. Но можно быть уверенными: этой весной чемпионата мира не будет, — приводит слова функционера Iltalehti.

Матчи чемпионата мира запланированы в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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