Валерий Газзаев назвал четвертьфинальный матч хоккейного ЧМ Россия — Канада скрытым финалом
11:35
Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года между сборными России и Канады.
«Русская и канадская школы хоккея — лучшие в мире. Матч будет очень интересным, это скрытый финал. Нас ждет трудная игра. Думаю, амбиции у обеих сборных очень высокие. Давайте будем наслаждаться игрой и болеть за нашу сборную», — сказал Газзаев «СЭ».
Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 (мск).
(Сергей Федоров)
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