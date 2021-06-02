Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года между сборными России и Канады.

«Русская и канадская школы хоккея — лучшие в мире. Матч будет очень интересным, это скрытый финал. Нас ждет трудная игра. Думаю, амбиции у обеих сборных очень высокие. Давайте будем наслаждаться игрой и болеть за нашу сборную», — сказал Газзаев «СЭ».

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 (мск).

(Сергей Федоров)