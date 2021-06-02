Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Валерий Газзаев назвал четвертьфинальный матч хоккейного ЧМ Россия — Канада скрытым финалом

11:35
Теги:

Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею 2021 года между сборными России и Канады.

«Русская и канадская школы хоккея — лучшие в мире. Матч будет очень интересным, это скрытый финал. Нас ждет трудная игра. Думаю, амбиции у обеих сборных очень высокие. Давайте будем наслаждаться игрой и болеть за нашу сборную», — сказал Газзаев «СЭ».

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 (мск).

(Сергей Федоров)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 20196
Все опросы
Россия — Канада: кто победит в четвертьфинале ЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Четыре клуба КХЛ погрязли в долгах. Их нельзя допускать до чемпионата
Медведь пытался содрать скальп с сахалинца, но тот притворился мертвым
В Lufthansa объяснили отмену рейсов в Санкт-Петербург и Москву
Витас стал отцом в третий раз и сразу назвал фанатам имя малыша

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры