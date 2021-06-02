Хоккеисты сборной Белоруссии отправятся домой с ЧМ-2021 на автобусе из-за запрета на перелеты

Глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис сообщил, что хоккеисты сборной Белоруссии вернутся домой на автобусе из-за запрета, введенного в Латвии, на авиасообщение со страной.

«Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе», - приводит слова Бунциса ТАСС.

Отмечается, что оргкомитет пытался организовать перелет, но для этого была необходима официальная просьба от властей Белоруссии, которая так и не поступила.

Правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Выдача разрешений на перелет строго ограничена.

Белорусская команда набрала 4 очка на чемпионате мира по хоккею и заняла последнее место в группе А.