Хоккеисты сборной Белоруссии отправятся домой с ЧМ-2021 на автобусе из-за запрета на перелеты
11:23
Глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис сообщил, что хоккеисты сборной Белоруссии вернутся домой на автобусе из-за запрета, введенного в Латвии, на авиасообщение со страной.
«Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе», - приводит слова Бунциса ТАСС.
Отмечается, что оргкомитет пытался организовать перелет, но для этого была необходима официальная просьба от властей Белоруссии, которая так и не поступила.
Правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Выдача разрешений на перелет строго ограничена.
Белорусская команда набрала 4 очка на чемпионате мира по хоккею и заняла последнее место в группе А.
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