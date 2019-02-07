В Словакии ожидают большого количества болельщиков из России во время ЧМ

Глава организационного комитета будущего чемпионата мира в Словакии Игор Немечек признался, что ожидает большого количества болельщиков из России.

- С начала марта начнется продажа билетов на отдельные игры, - приводит слова Немечека ТАСС. - Пока точной статистики нет, сколько россиян уже купили билеты, но мы ожидаем большого количества российских болельщиков, поэтому свои матчи сборная России будет проводить в Братиславе. Вероятно, многие из них ждут старта продажи билетов на отдельные игры, в том числе на полуфиналы и финал.

Чемпионат мира в Словакии пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России сыграет в группе В с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Швеции, Чехии и Швейцарии.