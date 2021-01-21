В ИИХФ не будут рассматривать заявку Литвы на проведение ЧМ-2021

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что организация не будет рассматривать заявку Литвы на проведение ЧМ-2021.

«У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы. В первую очередь я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам. У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией — у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла», — цитирует ТАСС Фазеля.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в разговоре с Фазелем сообщила, что страна готова принять ЧМ-2021 вместе с Латвией.

В понедельник, 18 января Международная федерация хоккея на официальном сайте объявила, что Минск лишен права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

ЧМ-2021 должны были принять Белоруссия и Латвия — в Минске и Риге. Теперь ИИХФ решит, будет ли у Латвии соорганизатор или все игры состоятся в одной стране (второй вариант более вероятен).

Решение о переносе турнира из Минска было принято из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля ИИХФ, отмечается в релизе организации.