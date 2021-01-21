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Литва вместе с Латвией может провести ЧМ-2021

13:15
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время беседы с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем сообщила, что страна готова вместе с Латвией принять чемпионат мира по хоккею-2021.

«Мы располагаем необходимой для турнира такого уровня инфраструктурой. В соседних странах — Латвии и Литве — в условиях продолжающейся пандемии коронавируса проводить чемпионат удобнее», — цитирует Шимоните ее пресс-служба.

Также политик заявила, что официальный Вильнюс уже сообщил Риге о готовности помочь в организации турнира.

В понедельник, 18 января Международная федерация хоккея на официальном сайте объявила, что Минск лишен права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

ЧМ-2021 должны были принять Белоруссия и Латвия — в Минске и Риге. Теперь ИИХФ решит, будет ли у Латвии соорганизатор или все игры состоятся в одной стране (второй вариант более вероятен).

Решение о переносе турнира из Минска было принято из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля ИИХФ, отмечается в релизе организации.

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