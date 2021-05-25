В Госдуме не исключают возможность бойкота остатка хоккейного ЧМ из-за скандала с флагами

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение мэра Риги убрать флаг Международной федерации хоккея (ИИХФ) в центре города после обращения главы организации Рене Фазеля по поводу замены белорусского флага.

«Я считаю, что большинство международных федераций поддерживают заявление Фазеля, — сказал Свищев «СЭ». — Это неуважение к спортивному сообществу, ИИХФ, стране, спортсменам и болельщикам. Что это вообще такое? Почему мэр Латвии втягивает турнир и спорт в целом в политические интриги. И так мир переполнен политическими разборками. Латвия взяла на себя обязательства перед ИИХФ по проведения чемпионата мира. Есть страны, которые имеют свою символику, гимн и так далее. По России есть решение CAS, никаких вопросов. Но к Белоруссии никаких решений не было ни со стороны ИИХФ, ни со стороны CAS. Вся провокация с флагами — это политическое действие. Спорт не должен быть заложником политических игрищ. А мы видим сейчас, что маленькая, бедная и красивая страна Латвия, куда мы любили приезжать как в одну из республик СССР, сейчас своим поведением отвернулась от соседей. Нам нужно было развивать совместно туризм и другие направления, но они заигрывают с Западом, чтобы получить кредиты и возможность существовать. У них половина населения уехала в Европу. В рамках проведения ЧМ не должно быть никаких политических действий».

Также президент Федерации керлинга России оценил последствия действий латвийской стороны.

«ИИХФ не должна оставлять без внимания демарш мэра Риги и правительства Латвии. Необходимы судейские решения или какие-то санкции. Ни в коем случае нельзя это оставлять, это полнейшее безобразие. К сожалению, я не исключаю возможность бойкота остатка турнира со стороны нашей и белорусской сборной. Думаю, ИИХФ сейчас придется принять непростое решение. Снять флаг ЧМ по время его проведения — это очень серьезный проступок. Такое нельзя ни допускать, ни прощать. Мы же не проводим соревнования по политическим взглядам. Люди должны приезжать и участвовать в соревнованиях, не думая о подобных вещах. Сейчас же спортивное сообщество пытаются втянуть в политические интриги. Когда Рига брала на себя обязательства, не было никаких разговоров, что будет что-то зависеть от политической ситуации в России или Белорусии. Надеюсь, у политиков хватит ума извиниться перед ИИХФ и Белоруссией, чтобы ситуация разрешилась. Если нет — думаю, ИИХФ примет жесткие санкции по отношению к организаторам», — добавил Свищев.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.

(Сергей Федоров)