Олимпийский чемпион Кожевников высказался о поражении сборной России от Словакии на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России на ЧМ по хоккею от Словакии (1:3).

«Не надо серьезно относиться к этой осечке. Россияне нормально играли, но не все получилось. Турнир длинный, впереди полно встреч. Нужно спокойно готовиться к противостоянию с Данией. Невозможно весь чемпионат мира пройти без осечек и провалов. Посмотрите, канадцы на этом первенстве планеты вообще потерпели три поражения подряд, шведы — два. Очки теряют все. Поэтому никакой трагедии нет», — цитирует Кожевникова RT.