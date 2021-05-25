Олимпийский чемпион Кожевников высказался о поражении сборной России от Словакии на ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России на ЧМ по хоккею от Словакии (1:3).
«Не надо серьезно относиться к этой осечке. Россияне нормально играли, но не все получилось. Турнир длинный, впереди полно встреч. Нужно спокойно готовиться к противостоянию с Данией. Невозможно весь чемпионат мира пройти без осечек и провалов. Посмотрите, канадцы на этом первенстве планеты вообще потерпели три поражения подряд, шведы — два. Очки теряют все. Поэтому никакой трагедии нет», — цитирует Кожевникова RT.
Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/865512-kamenskii-kozhevnikov-chm-rossiya
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