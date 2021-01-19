У ИИХФ есть три варианта места проведения ЧМ-2021

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал в интервью сайту телеканала «Матч ТВ» заявил, что организация рассматривает три варианта места проведения чемпионата мира-2021.

«Где состоится чемпионат мира? Мы рассматриваем три варианта. Это только Латвия. Это Латвия и Дания. Или это Латвия и Словакия», — сказал Фазель.

В понедельник, 18 января Международная федерация хоккея на официальном сайте объявила, что Минск лишен права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

ЧМ-2021 должны были принять Белоруссия и Латвия — в Минске и Риге. Теперь ИИХФ решит, будет ли у Латвии соорганизатор или все игры состоятся в одной стране (второй вариант более вероятен).

Решение о переносе турнира из Минска было принято из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля ИИХФ, отмечается в релизе организации.