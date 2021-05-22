Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 22 мая

Сборная России со счетом 7:1 победила команду Великобритании во втором матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге. Команды выступают в группе А.

Также в этой группе 22 мая прошли еще два матча: Дания одолела команду Швеции со счетом 4:3, а Чехия потерпела второе поражение на старте турнира, уступив Швейцарии (2:5).

Сборная России набрала 6 очков и возглавляет турнирную таблицу. Далее расположились команды Швейцарии, Словакии и Дании, которые имеют в активе по 3 очка (все команды провели по одной встрече). Швеция, Белоруссия, Великобритания и Чехия очков пока не набирали, но только чехи из всех вышеперечисленных команд провели уже две игры.

Турнирное положение в группе A: Россия — 6 очков (2 игры), Швейцария — 3 (1), Словакия — 3 (1), Дания — 3 (1), Швеция — 0 (1), Белоруссия — 0 (1), Великобритания — 0 (1), Чехия 0 (2).