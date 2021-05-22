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Чехия — Швейцария: видеообзор матча ЧМ-2021

23:15
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Сборная Швейцарии одержала победу над командой Чехии со счетом 5:2 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

Дубли в составе победителей оформили Тимо Майер и Грегори Хофманн, еще один гол забил Тристан Шервей. У Чехии шайбы забросили Филип Хытил и Иржи Смейкал.

Швейцария провела первый матч на турнире. Чехия проиграла в двух стартовых матчах чемпионата мира. Команды выступают в группе А вместе с Россией, Словакией, Дании, Швеции, Белоруссии и Великобритании.

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