США сыграет с Чехией в 1/4 финала чемпионата мира 2024 по хоккею 23 мая

США и Чехия сыграют в первом матче 1/4 финала чемпионата мира-2024 по хоккею в четверг, 23 мая. Встреча пройдет на льду «O2 Арены» в Праге (Чехия) и начнется в 21.20 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи США — Чехия можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе Okko Спорт по платной подписке.

Американская сборная в группе В заняла второе место, в ее активе — 16 очков. Чешская команда вышла из группы А с третьей строчки с 16-ю баллами.

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