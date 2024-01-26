Пашков не верит, что Россия вернется в международные хоккейные турниры в ближайшее время

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о возможном возвращении России на международные соревнования по хоккею.

«Верю ли я, что сборную России могут вернуть в ближайшее время как Израиль? Нет, я не верю, слишком тяжелая ситуация. Я думаю, что мы в значительной степени сами испортили отношение, наша хоккейная организация, которая у нас внутри существует, я не хочу сказать ФХР, кроме ФХР у нас есть еще целый ряд организаций. Такие вещи быстро не проходят, они имеют последствия, что мы сейчас и наблюдаем. Были сделаны определенные шаги», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.