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Сегодня, 08:13

Стал известен состав символической сборной ЧМ-2023

Игнат Заздравин
Корреспондент
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На сайте международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовали символическую сборную чемпионата мира.

Голкипер: Артур Шилов (Латвия).

Защитники: Маккензи Уигар (Канада), Мориц Зайдер (Германия).

Нападающие: Джон-Джейсон Петерка (Германия), Рокко Грималди (США), Доминик Кубалик (Чехия).

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии, стала сборная Канады. В финале она обыграла Германию (5:2). В матче за третье место Латвия одержала победу над США (4-3 ОТ).

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Чемпионат мира по хоккею
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