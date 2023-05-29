Стал известен состав символической сборной ЧМ-2023

На сайте международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовали символическую сборную чемпионата мира.

Голкипер: Артур Шилов (Латвия).

Защитники: Маккензи Уигар (Канада), Мориц Зайдер (Германия).

Нападающие: Джон-Джейсон Петерка (Германия), Рокко Грималди (США), Доминик Кубалик (Чехия).

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии, стала сборная Канады. В финале она обыграла Германию (5:2). В матче за третье место Латвия одержала победу над США (4-3 ОТ).