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Сегодня, 09:47

Тамбиев считает, что уровень чемпионата мира упал в несколько раз без сборной России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о ЧМ-2023.

«Чемпионат мира, как мне удалось посмотреть, оставил двоякое впечатление. Во-первых, нет сборной России, и уровень турнира упал в несколько раз. Очень мало было звезд из Национальной хоккейной лиги, да и трудно сказать, кто был такой звездой. Было очень много откровенно слабых команд по уровню. Те же чехи, шведы привезли немало игроков из внутреннего чемпионата, у чехов лучшим был 37-летний [Роман] Червенка. Без игроков НХЛ можно бороться, что этот чемпионат и показал», — цитирует Тамбиева ТАСС.

Победителем ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии, стала сборная Канады. В финале она обыграла Германию (5:2). В матче за третье место Латвия одержала победу над США (4-3 ОТ).

Источник: https://tass.ru/sport/17866947
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Леонид Тамбиев
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