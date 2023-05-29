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Сегодня, 06:43

Вратарь сборной Латвии Шилов признан самым ценным игроком ЧМ-2023

Руслан Минаев
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Международная федерация хоккея на льду огласила список лучших игроком прошедшего чемпионата мира-2023.

Самым ценным игроком был признан вратарь сборной Латвии Артур Шилов. 22-летний игрок «Ванкувера» также стал лучшим голкипером турнира. Шилов провел на ЧМ-2023 10 матчей, отражая 92,1 процента бросков.

Лучшим защитником турнира стал канадец Маккензи Уигар. Лучшим форвардом признан Джон-Джейсон Петерка из сборной Германии.

В финале ЧМ-2023 сборная Канады обыграла Германию со счетом 5:2. В матче за третье место Латвия была сильнее США — 4:3 ОТ.

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