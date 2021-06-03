Россия — Канада: составы команд на матч 1/4 финала ЧМ
19:27
Стали известны стартовые составы сборных России и Канады на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.
Сборная России
Голкиперы: Бобровский (Самонов).
Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко.
Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Бурдасов.
Третье звено: Зуб — Орлов, Барабанов — Морозов — Тарасенко.
Четвертое звено: Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.
Сборная Канады
Голкиперы: Кемпер (Хилл).
Первое звено: Уокер — Ферраро, Хенрик — Браун — Манджапане.
Второе звено: Пауэр — Стечер, Виларди — Бантинг — Комтуа.
Третье звено: Бернард-Докер — Боден, Данфорт — Пол — Пирри.
Четвертое звено: Шнайдер — Фоуди, Андерсон-Долан — Хагель — Перфетти.
Игра начнется в 20.15 по московскому времени.
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