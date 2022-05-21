Сборная Швеции проиграла США в овертайме и потерпела первое поражение на чемпионате мира

Сборная Швеции проиграла США в матче группового турнира ЧМ-2022 — 2:3 ОТ.

За сборную Швеции забросили Расмус Далин и Карл Грундстрем. У американцев дублем отличился Адам Годетт, он стал автором победной шайбы в овертайме. Еще один гол у США забил Нэйт Шмидт.

Шведы потерпели первое поражение на ЧМ-2022, они занимают второе место в группе B с 12 очками в 5 матчах. Американцы идут на третьей строчке с 10 очками в 5 играх.

В следующем туре Швеция 22 мая сыграет с Норвегией, а команда США на следующий день встретится с Чехией.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

США — Швеция — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Далин — 2 (Ланг, Оман), 2:28 — 0:1. Годетт — 2 (Майерс, Пик), 7:50 — 1:1. Шмидт — 1 (бол., Годетт, Тайнан), 38:58 — 2:1. Грундстрем — 1, 46:56 — 2:2. Годетт — 3 (Тайнан), 64:48 — 3:2.

Вратари: Суэймен — Ульмарк.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (6+8+6+4) — 22 (6+7+7+2).

Судьи: Лоуренс, Стано.

21 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.