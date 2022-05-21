Дания обыграла Францию на ЧМ-2022

Сборная Дании обыграла Францию в матче группового турнира ЧМ-2022 — 3:0.

У датчан отличились Петер Регин, Йоаким Бликфельд и Юлиан Якобсен.

Дания с 9 очками в 5 матчах занимает четвертое место в группе А. Французы идут на шестой строчке с 5 очками в 5 играх.

В следующем туре сборная Франции 22 мая сыграет с Швейцарией, а датчане на следующий день встретятся с Канадой.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Дания — Франция — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Регин — 2 (Сторм, М. Лауридсен), 16:43 — 1:0. Бликфельд — 4 (бол., М. Лауридсен, Элерс), 25:28 — 2:0. Якобсен — 2 (п.в., Сторм), 58:24 — 3:0.

Вратари: Дам — Бюйссе (57:57 — 58:24).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (11+12+7) — 19 (7+7+5).

Судьи: Рекуцки, Хансен.

21 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.