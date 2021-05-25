Сборная США всухую победила Казахстан в матче чемпионата мира
18:24
Сборная США переиграла команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Американцы победили соперника со счетом 3:0.
Шайбы в составе победителей забросили: Адам Кленденинг, Тревор Мур и Джек Друри.
Для США эта победа стала второй на турнире. У команды 6 очка в трех матчах.
Казахстан, набрав 4 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице группы B.
Группа B
США — Казахстан — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кленденинг — 2 (Робертсон, Мур), 6:57 — 1:0. Мур — 3 (Джонс), 21:33 — 2:0. Друри — 1 (Донато, Теннисон), 41:58 — 3:0.
Вратари: Петерсен — Бояркин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 52 (25+13+14) — 18 (8+4+6).
Судьи: Ержабек, Шир.
25 мая. Рига. «Арена Рига».
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