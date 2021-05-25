Сборная США всухую победила Казахстан в матче чемпионата мира

Сборная США переиграла команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Американцы победили соперника со счетом 3:0.

Шайбы в составе победителей забросили: Адам Кленденинг, Тревор Мур и Джек Друри.

Для США эта победа стала второй на турнире. У команды 6 очка в трех матчах.

Казахстан, набрав 4 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице группы B.

Группа B

США — Казахстан — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кленденинг — 2 (Робертсон, Мур), 6:57 — 1:0. Мур — 3 (Джонс), 21:33 — 2:0. Друри — 1 (Донато, Теннисон), 41:58 — 3:0.

Вратари: Петерсен — Бояркин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 52 (25+13+14) — 18 (8+4+6).

Судьи: Ержабек, Шир.

25 мая. Рига. «Арена Рига».