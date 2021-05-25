25 мая сборная Швейцарии по хоккею сыграет против Швеции в матче группового турнира чемпионата мира-2021. Встреча пройдет в Риге (Латвия) и начнется в 20.15 (мск).

После двух игр в группе A ЧМ-2021 шведы занимают седьмое (предпоследнее) место в турнирной таблице. Они уступили Дании (3:4) и проиграли Белоруссии (0:1). Швейцарцы располагаются на второй строчке. Они ранее выиграли у чехов (5:2) и победили Данию (1:0).

Следить за трансляцией матча Швейцария — Швеция можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция Швейцария — Швеция