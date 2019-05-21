Словакия по буллитам обыграла Данию

Сборная Словакии в серии буллитов обыграла команду Дании (2:1 Б) на чемпионате мира.

У словаков отличился Мартин Маринчин, у датчан – Миккель Бедкер. Победный буллит исполнил Ладислав Надь.

Словакия набрала 11 очков и заняла пятое место в группе А. У Дании шесть очков и шестое место. Обе команды не вышли в плей-офф.

Чемпионат мира

Группа A

Словакия - Дания - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Маринчин - 3 (Студенич, Надь), 39:04 - 1:0. Бедкер - 1 (бол., Русселль, Й.Б. Йенсен), 46:41 - 1:1.

Победный буллит: Надь.

Вратари: Годла - Дам.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 28 (7+11+8+2) - 14 (3+6+3+2).

Судьи: Айверсон, Олунд.

21 мая. Кошице. Steel Arena.

Чемпионат мира по хоккею - 2019: новости, обзоры, команды, статистика