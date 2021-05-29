Дубль Толчинского помог России обыграть Швейцарию на ЧМ
Сборная России одержала победу над командой Швейцарии на предварительном этапе чемпионата мира со счетом 4:1.
Россияне открыли счет во втором периоде, когда большинство реализовал нападающий Антон Бурдасов.
В третьем периоде швейцарцы усилиями форварда Нико Хишира сравняли счет.
Но почти сразу россияне снова вышли вперед: отличился Павел Карнаухов. В этом эпизоде индивидуальное мастерство проявил нападающий Сергей Толчинский, который отдал голевой пас на партнера одной рукой, сидя на льду.
А потом уже сам Толчинский забросил две шайбы подряд. Сначала он реализовал выход один на один, а потом забросил в пустые ворота за секунду до конца встречи.
Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа A
Швейцария — Россия — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы: Бурдасов — 4 (бол., Галимов), 35:01 — 0:1. Хишир — 1 (Амбюль), 48:12 — 1:1. Карнаухов — 2 (Толчинский, Барабанов), 50:26 — 1:2. Толчинский — 2 (Слепышев, Проворов), 52:38 — 1:3. Толчинский — 3 (п.в., Барабанов, Карнаухов), 59:58 — 1:4.
Вратари: Берра (57:43 — 59:58) — Самонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 23 (9+8+6) — 26 (8+12+6).
Судьи: Бруггеман, Гуэн.
29 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.
Методология
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