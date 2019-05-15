Швейцария обыграла Норвегию на ЧМ-2019

Сборная Швейцарии обыграла команду Норвегии в матче группового турнира чемпионата мира-2019 в Словакии - 4:1. Дублем отметился Андрес Амбюль.

Швейцария набрала 12 очков и поднялась на 1-е место в группе B. Норвегия располагается на 7-й строчке - в активе этой команды нет ни одного балла.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

"Швейцария" - "Норвегия" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Амбюль - 1 (Берчи, Леффель), 5:30 - 1:0. Хишир - 3 (Фиала), 20:34 - 2:0. Хофманн - 3 (Марчини), 49:01 - 3:0. Амбюль - 2 (Дженацци, С. Мозер), 56:02 - 4:0., 56:02 - 4:0., 56:02 - 4:0. Линдстрем - 2 (Райхенберг), 58:04 - 4:1.

Вратари: Дженони - Холм.

Штраф: 10 - 28.

Броски: 42 (15+14+13) - 32 (14+7+11).

Судьи: Айверсон, Тафтс.

15 мая. Братислава. "Словнафт-Арена". 4673 зрителя.

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