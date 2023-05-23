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Сборная Латвии в овертайме обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2023

Мария Гусева
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Швейцария — Латвия.
Фото Reuters

Сборная Швейцарии в овертайме проиграла национальной команде Латвии в матче группового турнира чемпионата мира — 3:4 ОТ.

В основное время у швейцарцев отличились Кевин Фиала, Марко Миранда и Андрес Амбюль. У латвийцев шайбы забросили Ральф Фрейбергс, Родриго Аболс и Каспар Даугавиньш.

Автором победной шайбы в овертайме стал Рудольфс Балцерс.

Сборная Швейцарии заняла первое место в группе В (19 очков) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с командой Германии. Латвия (13) расположилась на 3-ей строчке и в 1/4 финала сыграет с Швецией.

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Группа B

Швейцария — Латвия — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Фрейбергс — 1 (Индрашис), 21:43 — 0:1. Фиала — 1 (Корви), 26:02 — 1:1. Аболс — 5 (Балцерс, Фрейбергс), 26:34 — 1:2. Миранда — 2 (Риат, Корви), 47:03 — 2:2. Амбюль — 4 (Фиала), 53:46 — 3:2. Даугавиньш — 3 (Аболс, Балцерс), 54:56 — 3:3. Балцерс — 1 (бол., Балинскис, Якс), 62:25 — 3:4.

Вратари: ван Поттельберге — Силов.

Штраф: 12 — 6. Броски: 32 (9+10+12+1) — 28 (8+9+6+5).

Судьи: Каукокари, Макфарлейн.

Сборная Финляндии разгромила команду Дании в матче группы А — 7:1.

Команда Финляндии заняла 3-е место в турнирной таблице (16 очков) и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Канадой. Дания (8) расположилась на 5-й строчке и покинет турнир.

Группа A

Финляндия — Дания — 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Голы: Анттила — 2 (Матинпало, Бьернинен), 2:39 — 1:0. Охтамаа — 2 (Рантанен, Маннинен), 3:31 — 2:0. Покка — 1 (Сеппяля, Какко), 18:36 — 3:0. Бьернинен — 1 (Песонен, Сеппяля), 22:54 — 4:0. Ламмикко — 2 (мен., Сеппяля), 35:07 — 5:0. Капанен — 3 (Какко, Суомела), 38:11 — 6:0. Матинпало — 1 (Бьернинен, Оксанен), 42:41 — 7:0. Элерс — 5 (Крогсгорд, Гаммелгор), 42:53 — 7:1.

Вратари: Ларми — Серенсен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 47 (20+15+12) — 14 (7+3+4).

Судьи: Сьюэлл, Хольм.

23 мая. Тампере. Nokia Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
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