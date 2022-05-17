Швейцария победила Казахстан на чемпионате мира по хоккею

Швейцария победила Казахстан в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 3:2.

В составе Швейцарии шайбы забросили Денис Мальгин, Дарио Симион и Фабрис Герцог. У Казахстана отличились Джесси Блэйкер и Валерий Орехов.

Швейцария набрала 9 очков и занимает 2-е место в группе А. У Казахстана ноль очков и последнее, 8-е место.

В следующем туре Казахстан 19 мая сыграет с Канадой, а Швейцария 18 мая сыграет со Словакией.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Швейцария — Казахстан — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Мальгин — 3 (Курашев, Зигенталер), 23:58 — 1:0. Симион — 1, 34:32 — 2:0. Блэкер — 1 (мен.), 45:47 — 2:1. Эрцог — 2 (Амбюль), 55:39 — 3:1. Орехов — 2 (Михайлис, Волк), 57:52 — 3:2.

Вратари: Эшлиманн — Шутов (59:11 — 59:44, 59:49 — 59:54).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 43 (8+22+13) — 14 (3+5+6).

Судьи: Стано, Хансен.

17 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.