Швеция разгромила Великобританию и выиграла третий матч подряд на ЧМ-2022

Сборная Швеции разгромила Великобританию в матче группового турнира ЧМ-2022 по хоккею, который проходит в Финляндии. Встреча завершилась со счетом 6:0.

По две шайбы забросили Расмус Асплунд и Антон Бенгтссон, по одному разу отличились Йоаким Нордстрем и Расмус Далин.

Швеция одержала три победы подряд на ЧМ-2022 и возглавляет таблицу группы B с 9 очками в 3 играх. Великобритания с 1 очком в 3 матчах идет на последнем, 8-м месте в таблице.

В следующем туре Швеция сыграет с Финляндией 18 мая (начало — в 20.20 мск). Великобритания встретится с США 19 мая (начало — в 16.20 мск).

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Швеция — Великобритания — 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

Голы: Асплунд — 3 (Далин, Келльман), 0:13 — 1:0. Нордстрем — 2 (Ларссон, Бемстрем), 7:43 — 2:0. Бенгтссон — 2 (Броме), 10:24 — 3:0. Далин — 1 (Бенгтссон, Пудас), 13:09 — 4:0. Асплунд — 4 (бол., Келльман, Далин), 19:55 — 5:0. Бенгтссон — 3 (Теммернес, Ланг), 53:09 — 6:0.

Вратари: Хелльберг — Баунс (Уистл, 20:00).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 38 (19+8+11) — 16 (4+8+4).

Судьи: Лоуренс, Рохач.

17 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.