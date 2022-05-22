Швейцария одержала волевую победу над Францией в матче чемпионата мира

Сборная Швейцарии обыграла Францию в матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 5:2.

В составе швейцарцев шайбы забивали Нико Хишер (дубль), Дамьен Риат, Андрес Амбюль и Дин Кукан. У французов — Александр Тексье и Валентен Клеро. Тексье мог сделать дубль, но не реализовал буллит в первом периоде.

В турнирной таблице группы А Швейцария набрала 18 очков и занимает первое место. У Франции — пять очков и шестое место.

В следующем матче Швейцария сыграет с Германией 24 мая. Франция — с Канадой 24 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Швейцария — Франция — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Голы: Тексье — 3, 4:48 — 0:1. Клеро — 1 (Тексье, К. Бозон), 13:25 — 0:2. Хишир — 4 (Майер, Кукан), 20:25 — 1:2. Риат — 1 (Хишир, Гайссер), 32:27 — 2:2. Амбюль — 2 (бол., Корви, Кукан), 35:42 — 3:2. Кукан — 2 (Эрцог, Корви), 51:17 — 4:2. Хишир — 5 (п.в., Амбюль), 59:38 — 5:2.

Нереализованный буллит: Тексье (Франция), 13:51.

Вратари: Берра — Илонен.

Штраф: 6 — 12. Броски: 39 (12+12+15) — 19 (10+2+7).

Судьи: Инграм, Лоуренс.

22 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.