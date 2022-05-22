Швеция забросила Норвегии семь шайб на чемпионате мира по хоккею

Швеция разгромила Норвегию на чемпионате мира по хоккею

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Сборная Швеции в матче группового турнира чемпионата мира разгромила команду Норвегии со счетом 7:1.

Дубли оформили Джейкоб Петерсон и Расмус Асплунд. Также отличились Вильям Нюландер, Лукас Валльмарк и Макс Фриберг.

Швеция занимает второе место в группе B, Норвегия — шестая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Швеция — Норвегия — 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Голы: Петтерссон — 1 (бол., Густафссон, Нюландер), 11:48 — 1:0. Нюландер — 1 (бол., Густафссон, Петерсон), 27:43 — 2:0. Петерсон — 1 (Грундстрем, Теммернес), 28:47 — 3:0. Асплунд — 5 (Келльман), 31:38 — 4:0. Валльмарк — 1 (бол., Далин, Бемстрем), 37:33 — 5:0. Фладебю — 1 (Йоханнесен, К.А. Улимб), 40:44 — 5:1. Фриберг — 2 (Ланг, Оман), 43:13 — 6:1. Асплунд — 6 (бол., Нюландер, Валльмарк), 49:57 — 7:1.

Вратари: Хелльберг — Арнтцен.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (14+15+6) — 20 (9+4+7).

Судьи: Ансонс, Шир.

22 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.