Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией

После матча Белоруссия — Швейцария (0:6) в группе А на чемпионате мира турнирное положение выглядит так:

Швейцария — 12 очков (6 матчей), Россия, Словакия — 12 (5), Чехия — 8 (5), Дания — 8 (6), Швеция — 6 (5), Великобритания, Белоруссия — 4 (6).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

30 мая: Швеция — Словакия;

31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;

1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.

Если шведы не обыграют сегодня Словакию, то практически гарантированно вылетят с чемпионата мира — даже в случае победы над Россией завтра они уже не догонят трех нынешних лидеров группы А, плюс минимум два (а скорее три очка) наберет победитель матча Чехия — Дания. К тому же у чехов есть матч в запасе против Словакии.