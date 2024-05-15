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Сегодня, 13:20

В сборной Великобритании объяснили наличие в раздевалке команды секс-игрушки

Алина Савинова
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Хоккеисты сборной Великобритании на чемпионате мира
Фото Reuters

Капитан сборной Великобритании по хоккею Роберт Дауд прокомментировал наличие в раздевалке команды секс-игрушки. По его словам, фаллоимитатор вручается игроку, который совершил какую-либо нелепую ошибку во время матча.

«На самом деле, это «награда», которую команда вручает игроку, совершившему какую-то глупость. Например, если кто-то из нас споткнется или с ним случится что-нибудь смешное. Не помню, кто принес это в раздевалку, но такое должно было остаться между нами. Это была наша внутренняя шутка, но я не могу рассказать об этом больше», — цитирует хоккеиста Sport Aktuality.

Британская команда сыграла два матча на стартовавшем чемпионате мира по хоккею — против Канады (2:4) и Финляндии (0:8). На данный момент британцы занимают последнее место в турнирной таблице группы А.

Чемпионат мира-2024 по хоккею проходит с 10 по 26 мая 2024 года в Чехии. Матчи проводятся в двух городах: в Праге и Остраве. Мировое первенство в Чехии является 87-м в истории проведения турниров под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ).

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Великобритании по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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