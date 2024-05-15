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Камбэк сборной Австрии с 1:6 против Канады — крупнейший в истории чемпионатов мира

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Во вторник, 14 мая, на чемпионате мира-2024 в Чехии состоялся матч группы A между сборными Австрии и Канады. Победу одержали «кленовые листья» со счетом 7:6 в овертайме.

В третьем периоде австрийская команда при счете 1:6 забросила пять шайб подряд и перевела игру в овертайм. Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), этот камбэк стал крупнейшим в истории чемпионатов мира.

В овертайме национальная команда Канады одержала победу благодаря точному броску Джона Тавареса.

В следующем матче Канада встретится с Норвегией, а Австрия сыграет против Финляндии.

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