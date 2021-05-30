Шансы Канады на попадание в плей-офф не увеличились после победы над Италией. Расклады чемпионата мира

После матча Италия — Канада (1:7) турнирное положение в группе В чемпионата мира выглядит так:

Финляндия — 13 очков (5 матчей), США — 12 (5), Казахстан — 10 (6), Германия — 9 (5), Канада — 9 (6), Латвия — 8 (5), Норвегия — 5 (6), Италия — 0 (6).

Оставшиеся матчи в группе следующие:

30 мая: Финляндия — Латвия;

31 мая: США — Германия, Норвегия — Казахстан;

1 июня: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.

Победа над Италией никак не помогает Канаде улучшить ситуацию в группе. Все равно в случае поражения от Финляндии североамериканцы остаются за пределами первой четверки и не попадают в плей-офф. Но даже если они побеждают и набирают 11-12 очков, шансы выйти в четвертьфинал не так велики и зависят от других сборных.

Напомним расклад. Американцев и финнов канадцы точно не обойдут. «Кленовым листьям» надо болеть за норвежцев в матче с Казахстаном: если команда Юрия Михайлиса победит в основное время, она точно будет выше Канады.

Помимо этого, для североамериканцев предпочтительнее успех Латвии во встрече с Германией: немцы, если наберут еще три балла, также превзойдут Канаду благодаря победе в личной встрече. При этом не стоит забывать, что у обеих сборных еще есть второй матч в запасе (у Латвии — с финнами, у Германии — с США), в котором они также могут набрать очки. Потенциально, даже с 12 баллами, Канада может оказаться позади как Казахстана вместе с Латвией или Германией, так и вообще всех этих трех сборных.